نتنياهو يتهم خصومه بالوقوف وراء هذا الاتهام الخطير

13 سبتمبر 2019 - 10:50 م

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، حزب "أزرق- أبيض" المعارض، بالوقوف وراء التقرير الإخباري، بشأن محاولة إسرائيل التجسس على البيت الأبيض.



وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قال نتنياهو إن "مارك ليفين الذي كان سابقا رئيس مكتب المدعي العام الأمريكي أشار أمس خلال حديث لشبكة فوكس الأمريكية إلى أن النشر يلائم الألاعيب التي يتبعها يؤال بننسون، المستشار الانتخابي لرئيسي (أزرق- أبيض) بيني غانتس ويئير لبيد".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي "أزرق- أبيض" (المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة)، باستعدادها للمساس بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية من أجل حفنة من الأصوات في الانتخابات، حسب نتنياهو.

وتعقيبًا على ذلك قال، يائير لبيد، أحد قطبي تحالف "أزرق- أبيض"، إن "نتنياهو انحرف عن جادة الصواب.

وأضاف في تعقيب نشره على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" إنه "أيد نتنياهو في هذه القضية، الخميس، خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) والآن يوجه الأخير أصابع الاتهام إلى (أزرق أبيض)".

والخميس، نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس ترامب والمقربين منه".

وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.

يشار أن إسرائيل نفت تلك التقارير بشكل قاطع، وقال نتنياهو: "لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة".

بدوره، دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، قائلا: "لا أصدق ذلك".