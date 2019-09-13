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حول المحادثات مع طالبان..

الكونغرس يدعو "خليل زاد" للإدلاء بشهادته

عرب وعالم

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

المصريون ووكالات

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قرر الكونغرس الأمريكي، الجمعة، استدعاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، للحضور إلى المجلس للإدلاء بشهادته حول المحادثات التي توقفت بين واشنطن وحركة طالبان.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل، في بيان له على موقع تويتر، "نحتاج إلى أن نستمع من المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان المعني بإدارة ملف أفغانستان لفهم كيف خرجت هذه العملية عن مسارها".
وأضاف إنغل، "ننتظر المبعوث الأمريكي للحضور إلى المجلس، الخميس، في تمام الساعة 10.00 (بالتوقيت المحلي) في قاعة المجلس".
ويأتي هذا الاستدعاء بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع طالبان باتت "بحكم الميتة"، وكشفه بأنه كان يستعد لعقد محادثات في منتجع كامب ديفيد، مع ممثلي الحركة وألغاها.
جدير بالذكر أن ترامب، أعلن أنه أوقف محادثات السلام مع طالبان، الأحد الماضي، بسبب الهجوم الأخير في كابل، والذي قتل فيه جندي أمريكي. -

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