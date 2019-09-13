ليبيا.. قوات الوفاق تدمّر غرفة عمليات حفتر الرئيسية

13 سبتمبر 2019 - 11:40 م

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، تدمير غرفة العمليات الرئيسية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بقاعدة الجفرة الجوية (وسط)، ومقتل 6 ضباط أجانب كانوا موجودين فيها.



جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال البيان، "استهدف نسور الجو بسلاح الطيران الليبي غرفة العمليات الرئيسية بقاعدة الجفرة الجوية والتي كان يشغلها ضباط أجانب من دولة إقليمية معتدية (لم يذكرها)، ودمرتها تدميرا كاملا مع مقتل ضباطها الستة".

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (رسمية)، عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية بـ"أرض العمليات"، دون تحديد مكان الحادث، لكن يرجح أن يكون في غارة للوفاق على قاعدة الجفرة الجوية، حسب موقع "عين ليبيا" (خاص).

ولفت إلى أن "هذه المرة الثانية في أقل من أسبوع، التي يستهدف فيها سلاح الجوي قوة أجنبية، بعد استهداف غرفة عمليات بمنطقة سوق السبت بقصر بن غشير (جنوبي طرابلس) الإثنين الماضي، ما أدى إلى مصرع 7 من المرتزقة (لم تذكر جنسياتهم) الذين استعان بهم مجرم الحرب (حفتر) في إطلاق قذائف الهاوزر على أحياء العاصمة".

ووفق البيان نفسه، دمر سلاح الجو الليبي، فجر الجمعة، ثلاث منصات لإطلاق صواريخ أرض جو بقاعدة الجفرة (600 كلم جنوب شرق طرابلس)، كانت تهدد الملاحة الجوية في سماء ليبيا.

وتابع: "وفي ردة فعل انتقامية، استهدف الطيران المسير الإماراتي أكاديمية الدراسات الجوية بمصراتة (200 كلم شرق طرابلس) بهدف تدمير البنية التحتية بها".

كما "استهدف الطيران المسير أيضا منشآت بقاعدة القرضابية بمدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

في المقابل، "بسطت قوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس، سيطرتها على مواقع جديدة (لم يذكرها)، وعززت من تمركزاتها، تنفيذاً للخطة المرسومة من غرفة العمليات لعملية بركان الغضب"، وفق المصدر نفسه.

وفي سابق الجمعة، قال قائد غرفة العمليات الميدانية لقوات الوفاق اللواء أحمد أبوشحمة، إن "قواتنا البطلة تُعزّز من مواقعها تجاه محور الكازيرما، وشيل السويحلي، ومثلث الكهرباء (جنوبي طرابلس) وتُدمّر مدرعة تايغر إماراتية تابعة لمليشيات حفتر".

وتعد قاعدة الجفرة العسكرية الجوية الاستراتيجية الواقعة في قلب الصحراء الليبية، واحدة من أهم المراكز التي تستخدمها قوات حفتر لتوسيع مناطق سيطرته جنوبي ليبيا وغربها.

كما تعتبر تلك القاعدة الأهم لقوات حفتر، حيث تنطلق منها جميع طائراته التي تهاجم قوات الوفاق في طرابلس ومناطق أخرى، كون القاعدة تتوسط ليبيا.