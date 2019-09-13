مبعوث بوتين يلتقي وفداً من "طالبان" في موسكو

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التقى زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة بالعاصمة موسكو، وفداً من حركة "طالبان" الأفغانية، حسب مصدر في الخارجية الروسية.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر (لم تسمه) إن "الجانب الروسي أكد على ضرورة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان".
وبحسب المصدر ذاته، أبدى وفد الحركة استعداده لاستئناف المحادثات مع واشنطن.
والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف محادثات السلام مع طالبان، بسبب هجوم وقع قبل ذلك بأيام بالعاصمة كابل، وقتل فيه جندي أمريكي.
وقال ترامب في تغريدة إنه ألغى لقاء سريا كان مقررًا الأحد، بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وقادة من الحركة، على خلفية هجوم كابل.
وأضاف أنه كان من المقرر وصول بعض كبار قادة طالبان والرئيس الأفغاني إلى كامب ديفيد، الأحد، كل على حدة.
وتابع أن حركة طالبان تبنت هجومًا راح ضحيته 12 شخصًا بينهم جندي أمريكي في كابل، "من أجل تعزيز موقفها التفاوضي".
وزاد قائلًا: "لقد ألغيت الاجتماع فورًا، وأوقفت مفاوضات السلام".
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، تبنت طالبان هجومًا استهدف منطقة "شيش داراك" المتاخمة لحي السفارات والبعثات الدبلوماسية في كابل، أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي. -

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