» هذا ما قاله "أديب" عن المقاول الهارب محمد علي

13 سبتمبر 2019 - 11:20 م

عقب الاعلامي عمرو اديب على ما ادعاه المقاول الهارب محمد علي عن تعاملاته المالية مع القوات المسلحة والهيئة الهندسية، واصفًا إياه بـ "التافه"، وأنه أصبح مملا، ولا يأتي بجديد، ومدة قصيرة ولن يجد ما يقدمه.



واستبعد "أديب" خلال برنامج "الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر اليوم ، الجمعة أن يكون محمد علي مؤامرة، وأن جماعة من دفعوه للظهور، قائلا: "محمد علي أتفه من أنه يكون إخوانا".



ونوه بأن القوات المسلحة مثل "الضرس القوي الكل عايز يلخلخه"، متوقعا ظهور الدكتور محمد البرادعي قريبًا في موضوع جديد، مضيفا أن بعد الدور الذي قام به الجيش المصري في ثورة 2011 أصبح هدف أعدئنا إثارة البلبلة حوله، والتشكيك فيه.

