  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:44 ص
بحث متقدم
حبس الأم المتهمة بالتحريض علي خطف رضيعها 4 أيام بالشرقية

طالبة تصور زوجها عاريا .. وتهدده بإيصالات أمانة

صلاح ومانى

صلاح ينشر مقطعًا كوميديا بشأن أزمته مع "ماني"

تعرف علي تصريحات «مارتن يول» الأخيرة

مارتن يوم يوجه رسالة مفاجئة لمؤمن زكريا بعد أزمته .. فما هي؟

مرتضى منصور

مرتضى لـ"الأهلي": بتذلوا مؤمن زكريا ليه .. هعالجه على حسابي

محمود الخطيب

مفاجأة صادمة عما فعله "الخطيب" مع مؤمن زكريا

وزارة المالية

"المالية" تزف بشرى سارة وخدمات جديدة للموظفين بالدولة

عمرو أديب

رسائل نارية من "أديب" للمقاول الهارب محمد علي

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": جماعة الإخوان لجأت لهذا الأمر الخطير بين الموظفين

عمرو أديب

عمرو أديب يفتح النار على المقاول الهارب.. هذا ما قاله

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه

مرتضى لـ"الأهلي": بتذلوا مؤمن زكريا ليه .. هعالجه على حسابي

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مرتضى يهدد الخطيب بـسيدة غامضة: بأحذرك إني هفتح قضيتها

#

عبد الحفيظ يسخر من "مرتضى": دمك خفيف أو بتستظرف أو مش فاهم حاجة

#

نجم الأهلي يحذر: «لو العركة بدأت كله هيزعل»

#

تصريح مفاجيء من "أمير مرتضى" عن أبو تريكة .. فماذا قال؟

مؤمن زكريا

علق مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - على أزمة مؤمن زكريا بعد إعلانه أنه يعاني من أزمة نفسية.

وقال مرتضى" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "مؤمن زكريا تم إذلاله على مدار عام، وقالوا له لا نريدك في النادي وكل هذه الأمور لها تأثير عليه وعلى حالته النفسية ومن الممكن أن تتسبب في الكثير من الأمراض".

وأضاف: "أنا بحب مؤمن من أيام ما كان بيلعب في الزمالك وبعتبره زي أحمد وأمير ، وحاولت إقناع المدير الفني وقتها بعدم إشراكه في المباريات لتخفيض السعر الذي يطلبه إنبي لكي نضمه بشكل نهائي".

وتابع: "قلت إني متكفل بعلاجه عشان دا الواجب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كارثة كاد يتسبب فيها محمد رمضان أمس
» تعرف على وصية سيمون أسمر المثيرة للجدل بعد وفاته
» مها أبو عوف: موقف بلا تفسير حدث لي يوم وفاة عزت أبو عوف
» نشر صورة صادمة لفنان شهير بعد تعرضه لحادث مروع
» فنانة شهيرة تهاجم زميلتها: مؤذية وعمري ما هشتغل معاها
» مطربة شهيرة تكشف: لم أكمل تعليمي ولم أدخل الجامعة
» هذا ما قاله "أديب" عن المقاول الهارب محمد علي
» ترامب: القيادة الإيرانية ترغب في لقائي
» مدرب برشلونة: غير قلق من تصريحات «ميسي»
» "الجنائية الدولية" تستعد للمطالبة بتسليم «البشير»
» الزمالك يهزم الأوليمبي.. والأهلي يستعيد الانتصارات أمام الأهرام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية