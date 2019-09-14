» فنانة شهيرة تهاجم زميلتها: مؤذية وعمري ما هشتغل معاها

أحمد عادل شعبان
شنت الفنانة ديمة الجندي هجوما شرسا على زميلتها الفنانة نسرين "طافش" واصفة إياها بـ"المؤذية".
وقالت في لقاء مع برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان "باسم ياخور" : "لا يمكن أن تصبح نسرين طافش صديقتي في يوم من الأيام لأنها مؤذية، ليست من الشخصيات المحببة لي ".
وأضافت: "أما على مستوى العمل فإن اشتركت بعمل معروض علي سأعتذر عن عدم تقديمه".
وتابعت: "وصل أذاها لأشخاص مقربين مني، مثل شقيقتي الإعلامية لانا الجندي، وصديقتي الممثلة ديما بياعة.
ظهر11:56 ص
فجر
04:19
شروق
05:43
ظهر
11:56
عصر
15:26
مغرب
18:07
عشاء
19:37