انخفاض جديد لسعر الدولار في تعاملات اليوم

متابعات-علا خطاب
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم السبت، الموافق 14-9-2019 انخفاضًا جديدًا، حيث سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 16.37 جنيه للشراء، 16.47 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية :
أعلى سعر للشراء: 16.39
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.44
المصرف المتحد
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
16.37 جنيه للشراء
16.47 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.37 جنيه للشراء
16.47 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.37 جنيه للشراء
16.47 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك القاهرة
16.37 جنيه للشراء
16.47 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
16.37 جنيه للشراء
16.47 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.37 جنيه للشراء
16.47 جنيه للبيع
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