استهداف جديد لـ"أرامكو" بطائرة مسيرة

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تسببت هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص اليوم السبت في حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة، بحسب ما صرح به متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان له.

ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار مسيرة "درون".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله "تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

 وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك"، لكن المتحدث الرسمي لم يذكر مصدر الهجمات.

يذكر أن بقيق تقع على بعد 60 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، والتي تضم أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتشن جماعة الحوثيين في اليمن منذ أشهر هجمات بطائرات مسيرة على أهداف مهمة داخل الأراضي السعودية، بينها مطار أبها ومصانع شركة أرامكو العملاقة للصناعات النفطية.

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