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انهيار فنانة شهيرة بعد تسريب مقطع فيديو لها

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مشاعل الشحي وزوجها
مشاعل الشحي وزوجها

متابعات-علا خطاب

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مقطع فيديو

مشاعل الشحي

دون حجاب

انهارت الفنانة الخليجية، مشاعل الشحي، عقب تسريب مقطع فيديو لها بعنوان  "فضيحة سناب مشاعل الشحي"، التي تظهر فيه من دون حجاب، ما أثار غضب العديد من النشطاء بالخليج والوطن العربي.

وتبين أن مقطع الفيديو المتداول للفنانة مشاعل الشحي، قد قامت إحدى صديقاتها بتصويرها دون أن تشعر، فيما عبر النشطاء عن استغرابهم من انهيار الفنانة مُشيرين إلى أنها لا تغطي شعرها بالطريقة الصحيحة، وأنه ليس عليها أن تنهار حال تم تصويرها من دون حجاب.

كما انتشر مقطع صوتي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، سمع فيه صوت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وهي تبكي منهارة فيما يقوم زوجها أحمد خميس بمواساتها، وتبين أن سبب بكائها هو قيام أحدهم بتصويرها من دون حجاب.

وعلّق زوجها الفنان على ذلك من خلال خاصية “ستوري” على حسابه على التطبيق حيث كتب: “الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلب زوجتي”.

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