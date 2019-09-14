قتلى ومصابون فى إطلاق نار بمحطة قطارات أمريكية

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق النار بمحطة للسكك الحديدية في مدينة سياتل، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح اثنين آخرين.

ووقع إطلاق النار على رصيف النفق المتجه شمالاً لمحطة في حوالي الساعة 9:20 مساء، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إن مطلق النار كان يرتدي سترة قاتمة اللون وصرخ، قبل أن يلتقط بندقية، ويبدأ في إطلاق النار ثم هرب.

وذكرت إدارة الإطفاء أن شخصًا مات بعد أن حاولت الطواقم جاهدة إنقاذ حياته، وأن هناك جريحا في حالة حرجة، والآخر في حالة مستقرة.

في سياق آخر، قالت سلطات ولاية ألاباما الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، إن مراهقًا اتصل بالرقم 911 بشأن سماع طلقات نارية، واعترف بقتل خمسة من أفراد عائلته.

وحسب "أسوشيتد برس" وجد الضباط الذين استجابوا للبلاغ، في المنزل في وقت مبكر شخصًا بالغًا وطفلين مقتولين في مكان الحادث. وتم إدخال شخص بالغ وقاصر إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة وتوفيا لاحقًا.

وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون لوسائل إعلام، وأضاف مكتب قائد الشرطة أن ثلاثة من الخمسة توفوا في موقع إطلاق النار، واثنين توفيا في وقت لاحق في مستشفى.

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