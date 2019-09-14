فتاة تثير الجدل وتظهر بدون عباءة وحجاب في الرياض

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فتاة سعودية
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متابعات-علا خطاب

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الرياض

بدون عباءة

أثارت فتاة سعودية، تدعي مشاعل الجالود، جدلاً واسعًا، عقب ظهورها في مقطع فيديو وهى تتجول في شوارع الرياض بدون وضع الحجاب أو ارتداء الـ"عباءة" ، كما هو متعارف عليه بالمملكة.

وبموجب النظام فإن الفتاة الظاهرة في المادة المسجلة وبُثت عبر قناة "يورو نيوز" خالفت بإرادتها التامة لائحة الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ، في مادته الأولى في الفقرة 2.

عرف ”الذوق العام” بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

كما أن العرف السائد في المجتمع السعودي يفيد بأن المرأة تلتزم بالخروج بالحجاب الشرعي عند مغادرتها منزلها.

وخالفت الفتاة أيضًا الفقرة 3 من لائحة الذوق العام، وذلك بأن اللائحة حددت المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجانًا أو بمقابل- من ” الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب ”، وخالفت الفتاة المواد الثانية والثالثة والرابعة، حيث نصت المادة الثانية إلى أنها تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، حين نصت المادة الثالثة على أنه يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

فيما شددت المادة الرابعة إلى أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.

وبموجب لائحة النظام ذاته فإن الفتاة ارتكبت مخالفة باردتها ودون جهل منها بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، وينطبق عليها مانصت عليه المادة الثامنة فقره 1.

وتنص المادة على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة.

ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

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