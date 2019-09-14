» فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها عبر "فيس بوك"

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أمارات رزق
أمارات رزق

متابعات-علا خطاب

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انفصال

إمارات رزق

حسام الجنيد

فاجأت الممثلة السورية إمارات رزق، متابعيها بإعلانها الانفصال عن زوجها الفنان حسام جنيد عبر "فيس بوك"، ما أثار استنكار البعض من طريقة الإعلان .

وكشفت الفنانة "إمارات" في منشور عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك" عن طلاقها رسميّا من زوجها قائلة: "أبغض الحلال عند الله الطلاق.. بس تم بيني وبين حسام.. بتمنى التوفيق لابو وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي اسئلة او تعليقات عن هالموضوع... واللي بيجي من الله يا محلاه ".

بدوره كتب حسام جنيد: "أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن".

يذكر أن إمارات وحسام تزوجا عام 2010 وأنجبا "وطن" و"إحساس" ولاحقتهما شائعات طلاقهما لسنوات قبل أن يعلنا الأمر رسميا يوم أمس. 



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