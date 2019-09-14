مكتب"بن سلمان" يرد على حريق أرامكو

14 سبتمبر 2019 - 11:50 ص

علق بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بتغريدة على صفحته في "تويتر" على حريق المعملين التابعين لشركة "أرامكو" بمدينة بقيق، الذي اندلع صباح اليوم.

وكتب العساكر قائلا: "اللهم نستودعك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه.. ربّ اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين".

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، كان من بين أول المتفاعلين مع خبر اندلاع حريق بقيق.

فيما قالت وزارة الداخلية السعودية إن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" تمكنت من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة بعد استهدافهما بطائرات مسيرة.

وقد تبنى الحوثيون في اليمن السبت الهجوم بواسطة طائرات مسيّرة على المنشأتين النفطيتين في السعودية، وفق ما جاء على قناة "المسيرة" الحوثية.