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"الصراع مستمر مع الإرهاب يا نسلم يا نقف ضدهم"

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الإرهاب

السيسي

مؤتمر الشباب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حضارات الأمم ومستقبلها يتم تدميرها بسبب الإرهاب، معقبا: "لازم نكون حريصين على مناعتنا وقدرتنا يا مصريين خاصة بعد ما حدث في 2011".
وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، قائلا :" مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت، منوها بأنه لا توجد حرب تقليدية يمكن أن تدمر دول، ولكن الإرهاب يمكن أن يفعل ذلك".

وأكد أن حجم تدمير الذي حدث في سوريا كان هائلا، والإرهاب يهدف في المقام الأول إضعاف أي دولة، موجهًا رسالة للمصريين: "يا تسلموهم.. يا نقف ضدهم هي دي الحكاية"، مؤكدًا أن الصراع سيظل مستمر، منوها بأن الإرهاب فكرة شيطانية يستهدف ضرب مركز ثقل الدين كفكرة.
 ويعد المؤتمر الوطني للشاب من المحافل الهامة التي تجتمع بها القيادة السياسية مع الشباب لمناقشتهم والاستماع إليهم في الأمور المختلفة، ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة 1600 مشارك.
ويعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته لمدة يوم واحد.

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