السيسي: "يا ترى رجال الدين حاسين"

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وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإرهاب بالسرطان الذي يستهدف تدمير الدول، قائلاً: "محدش هيقدر.. ده جيش مصر وهو مركز الثقل ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة بحالها"، مضيفًا: "هي جت بظروفها بس أنا مش هبعد عن الموضوع الأساسي".

وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، بأن مصر لن تقع طالما جيشها واقفا، معقبًا: "محدش هيقدر يوقع مصر طالما جيشها موجود"، منوهًا بأن مصر تقدم طاقات بشرية ومعنوية ومالية على مدار الست سنوات الماضية في سبيل مواجهة الإرهاب.

وتابع، "منسناش شهدائنا، ولن ننساهم"، مشددًا على ضرورة متابعة معركة الإرهاب وتأثيره حتى لا يتفاقم، متابعًا: "يا ترى رجال الدين حاسين بالموضوع.. ربنا لا يمكن ينزل أديان تصطدم مع الدنيا".

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