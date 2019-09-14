السيسي : "مش شايفين الدماغ الحقيقية للإرهاب حتي الآن "

14 سبتمبر 2019 - 12:42 م





قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدول تواجه تحدي يسمى " العائدون من التنظيمات الإرهابية "،وهدفها هدم وإضعاف قدرة الدولة الوطنية، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية تحرف جميع معانى العقائد الدينية لتطويعها لمصالحهم الشخصية التخريبية.



وأضاف " السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر الوطنى للشباب الثامن اليوم السبت "لو حبيت تعمل سياق يوصلك تقتل الناس ممكن تعمل وتحرف النصوص والمعانى"، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية قامت بتنفيذ هذا المخطط منذ 8 أو 9 سنوات والذين أطلق عليهم فيما بعد "العائدين من أفغانستان"، متابعا : "إحنا مش شايفين الدماغ الحقيقية اللى بتدى التكليفات للشباب بالجماعات الإرهابية".



و أردف قائلا :" حضارات الأمم ومستقبلها يتم تدميرها بسبب الإرهاب، ولا بد أن نكون حريصين على مناعتنا وقدرتنا يا مصريين خاصة بعد ما حدث في 2011، لافتا إلى أن مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت، منوها بأنه لا توجد حرب تقليدية يمكن أن تدمر دول، ولكن الإرهاب يمكن أن يفعل ذلك.

