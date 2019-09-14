فنانة شهيرة: «خالد يوسف» ظلمني.. وأجبرني على هذا الأمر

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زعمت الفنانة حورية فرغلي، أنها تعرضت للظلم من جانب المخرج خالد يوسف في فيلم "كلمني شكرًا".

وقالت الفنانة حورية فرغلي: "إن خالد يوسف ظلمني جدًا في هذا الفيلم، خاصة أن مشهد الإغراء الذي جسدته بالعمل لم يكن موجودًا في السيناريو، وأصر على تصويره، وقد ظلمت بسبب هذا المشهد على المستوى الفني والإنساني، وقررت من بعدها عدم تقديم مثل هذه المشاهد مرة أخرى، وأنني لن أقوم بخلع ملابسي بهذا الشكل، وحاولت أن أغير نظرة الجمهور لي في الأعمال الأخرى التي شاركت بها".

وأضافت "فرغلي" لـ"العربية نت": "لست نادمة، وقتها كنت قليلة الخبرة، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقيًا في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرًا بسببه فيما بعد".

يشار إلى أن حورية فرغلي، شاركت في العديد من الأعمال المهمة، على المستوى السينمائي والدرامي. ومن أحدث أعمالها مسلسل "مملكة الغجر"، الذي عرض مؤخرًا وشاركت في بطولته مع الفنانة فيفي عبده، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلم "حملة فرعون" الذي قام ببطولته الفنان عمرو سعد، وعُرض في موسم عيد الفطر الماضي.


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