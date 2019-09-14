التليفزيون السعودي يصدر توضيحًا بشأن حريق أرامكو

14 سبتمبر 2019 - 12:50 م





أفاد التليفزيون السعودي الرسمي بأن صادرات النفط من المملكة لم تتوقف ولا تزال مستمرة رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.





وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية التي يتواجد مراسلها حاليا في بقيق أن "استعدادات هائلة" تتخذ من قبل "أرامكو" والجهات المعنية الحكومية بغية ضمان الجهوزية لأي حادث طارئ في شمال المملكة أو جنوبها أو غربها وتأمين إمكانات الدولة في مجال تصدير النفط.





وذكرت القناة الرسمية أن السلطات السعودية تطمئن مواطنيها والمقيمين فيها وجميع موردي ومصدري الطاقة بأن إمداداتها للنفط ستستمر، كي تبقى المملكة "المصدر الأول والهام في تصدير الطاقة حول العالم".





وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين بواسطة طائرات مسيرة على المعملين الكبيرين، ما أدى إلى اندلاع نيران ودوي انفجارات فيهما، غير أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت عن سيطرة فريق الأمن الصناعي التابع لـ"أرامكو" على الحريقين.



