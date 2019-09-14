» بـ"خلخال وشورت".. أحمد فهمي يثير الجدل

بعد زفافهما بأيام، ظهر العروسان أحمد فهمي وهنا الزاهد برفقة أحد معجبيهما الصغار في أحد المطارات لدى سفرهما لقضاء شهر العسل.

وظهر الثنائي بملابس كاجوال، حيث ظهرت هنا بملابس سوداء كاجوال بينما ارتدى فهمي ملابس بيضاء وخلخال في قدمه.

وكان قد احتفل الثنائي بحفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.