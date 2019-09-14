"أنا بموت في جوزك".. إعلامية شهيرة تقبل فنانا أمام زوجته

تداول مقطع فيديو للإعلامية الشهيرة، إنجي علي، على هامش تكريمها بجائزة أفضل مذيعة في 2019 في مهرجان الفضائيات العربية حيث ظهرت مع الفنان السوري معتصم النهار وزوجته وهي تقبله وتحتضنه بحرارة، ما أثار الكثير من التساؤلات.

وفور لقائها به استقبلته بحرارة شديدة بالأحضان والقبلات وقالت إنجي علي لزوجته "أنا عايزة أقولك أنا بموت بموت بموت في جوزك بجد بعشقه.. تابعته في "خمسة ونص"، ويوم ما شفته أنا حضنته حضن كل الناس انتقدوني بسببه من كتر ما عشت مع الشخصية".

واستقبلت زوجة معتصم النهار حديثها بصدر رحب مبتسمة وقال لها معتصم منتظر تكريمك اليوم.

جدير بالذكر أن الفنان السوري معتصم النهار نال جائزة أفضل فنان عربي في 2019 عن مسلسله "خمسة ونص"، الذي شارك فيه إلى جانب نادين نسيب نجيم، قصي خولي، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو، تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.