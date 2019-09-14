لهذا السبب.. العام الدارسي يبدأ في سبتمبر بكل دول العالم

14 سبتمبر 2019 - 02:18 م

يبدأ العام الدراسي في كل دول العالم تقريبًا في شهر سبتمبر، فما السبب وراء اختيار هذا الشهر من كل عام للعودة إلى المدارس؟

هناك سبب تاريخي واقتصادي لهذا الأمر؛ ففي المملكة المتحدة، أصبح التعليم الابتدائي إلزاميًا في عام 1880. وكان الأطفال يعملون آنذاك في الحقول والمزارع لمساعدة أسرهم ماديا، فكان يتعين على السلطات تصميم العام الدراسي بشكل يحفز الأسر على إرسال أبنائها للمدارس.

وقالت باولا كينج، أحد أعضاء الرابطة التاريخية في المملكة المتحدة، إن اختيار توقيت العام الدراسي جاء ليواكب الموسم الزراعي والصناعات المتعلقة بالزراعة، التي يشارك فيها الأطفال، "فالعمل كان أقل في أشهر الشتاء، وبالتالي تقل الحاجة لوجود الأطفال في الحقول؛ حيث كان مقبولا أن يغيب الأطفال عن العمل في فترة النهار".

وتابعت: "وبدءًا من نهاية شهر مايو، تبرز الحاجة لوجود الأطفال في الحقول لجمع الفاكهة، وحصاد المحاصيل، ورعاية الماشية (ومن ثم ينتهي العام الدراسي في هذا الوقت)"؛ لذا، كانت الفترة من بداية الخريف وحتى نهاية الربيع هي المثلى لذهاب الأطفال للمدارس.

وانطبق السبب نفسه الذي صُمم على أساسه توقيت العام الدراسي في المملكة المتحدة ينطبق على سائر دول العالم، حيث أوضحت سارة طرمان، باحثة في سياسات التعليم المقارن، إن المجتمعات الزراعية بشكل عام كانت تفضل أن يعمل الأطفال في الحقول للمساعدة في النشاط الاقتصادي للأسرة، كما أن الدراسة في الصيف تستلزم المزيد من أعمال البنية التحتية والاستعدادات في المدارس، "فارتفاع درجات الحرارة يتطلب كثافة أقل في الفصول، والأخذ في الاعتبار المزيد من ظروف التهوية وأجهزة التبريد وغيرها، وهو ما يزيد من تكلفة الإنشاءات في المدارس".

وترجح طرمان أن النشاط الزراعي انعكس على موعد بدء اليوم الدراسي نفسه، "فميقات السابعة صباحا لبدء المدرسة مرتبط بالمواعيد المبكرة للعمل في المزارع، ولم تظهر الدعوات لتأخير بدء اليوم الدراسي إلا مؤخرا، بعدما تغير ميقات بدء يوم العمل".