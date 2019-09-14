  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
السيسي

السيسى لمخرج تليفزيوني: أنت كويس يا تامر

إيهاب جلال المدير الفني للمصري

إيهاب جلال يكشف مفاجأة بشأن تدريب المنتخب

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"

أول رد من «الحكام» على إسناد "السوبر" لطاقم نسائى

انجي علي ومعتصم النهار

"أنا بموت في جوزك".. إعلامية شهيرة تقبل فنانا أمام زوجته

الرئيس عبدالفتاح السيسى

السيسي : "مش شايفين الدماغ الحقيقية للإرهاب حتي الآن "

جثث

هزت الأقصر.. العثور على 5 جثث لأسرة واحدة

ليفربول

بث مباشر.. ليفربول يستضيف نيوكاسل في "البريمرليج"

أرامكو" السعودية،

التليفزيون السعودي يصدر توضيحًا بشأن حريق أرامكو

خالد يوسف

فنانة شهيرة: «خالد يوسف» ظلمني.. وأجبرني على هذا الأمر

صلاح

صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل

لهذا السبب.. العام الدارسي يبدأ في سبتمبر بكل دول العالم

آخر الأخبار

طالبات
طالبات

علي محمود

أخبار متعلقة
#

إخلاء 3000 سعودي في أمريكا.. لهذا السبب

#

فنانة لبنانية: أكبر غلطة فى حياتى زواجى من هذا الشخص

#

أزمة "رجالة" في روسيا لهذا السبب

#

العراق يدفع بالحسناوات في الجيش والشرطة.. لهذا السبب

العام الدراسى

المزارع

شهر سبتمبر

يبدأ العام الدراسي في كل دول العالم تقريبًا في شهر سبتمبر، فما السبب وراء اختيار هذا الشهر من كل عام للعودة إلى المدارس؟

هناك سبب تاريخي واقتصادي لهذا الأمر؛ ففي المملكة المتحدة، أصبح التعليم الابتدائي إلزاميًا في عام 1880. وكان الأطفال يعملون آنذاك في الحقول والمزارع لمساعدة أسرهم ماديا، فكان يتعين على السلطات تصميم العام الدراسي بشكل يحفز الأسر على إرسال أبنائها للمدارس.

وقالت باولا كينج، أحد أعضاء الرابطة التاريخية في المملكة المتحدة، إن اختيار توقيت العام الدراسي جاء ليواكب الموسم الزراعي والصناعات المتعلقة بالزراعة، التي يشارك فيها الأطفال، "فالعمل كان أقل في أشهر الشتاء، وبالتالي تقل الحاجة لوجود الأطفال في الحقول؛ حيث كان مقبولا أن يغيب الأطفال عن العمل في فترة النهار".

وتابعت: "وبدءًا من نهاية شهر مايو، تبرز الحاجة لوجود الأطفال في الحقول لجمع الفاكهة، وحصاد المحاصيل، ورعاية الماشية (ومن ثم ينتهي العام الدراسي في هذا الوقت)"؛ لذا، كانت الفترة من بداية الخريف وحتى نهاية الربيع هي المثلى لذهاب الأطفال للمدارس.

وانطبق السبب نفسه الذي صُمم على أساسه توقيت العام الدراسي في المملكة المتحدة ينطبق على سائر دول العالم، حيث أوضحت سارة طرمان، باحثة في سياسات التعليم المقارن، إن المجتمعات الزراعية بشكل عام كانت تفضل أن يعمل الأطفال في الحقول للمساعدة في النشاط الاقتصادي للأسرة، كما أن الدراسة في الصيف تستلزم المزيد من أعمال البنية التحتية والاستعدادات في المدارس، "فارتفاع درجات الحرارة يتطلب كثافة أقل في الفصول، والأخذ في الاعتبار المزيد من ظروف التهوية وأجهزة التبريد وغيرها، وهو ما يزيد من تكلفة الإنشاءات في المدارس".

وترجح طرمان أن النشاط الزراعي انعكس على موعد بدء اليوم الدراسي نفسه، "فميقات السابعة صباحا لبدء المدرسة مرتبط بالمواعيد المبكرة للعمل في المزارع، ولم تظهر الدعوات لتأخير بدء اليوم الدراسي إلا مؤخرا، بعدما تغير ميقات بدء يوم العمل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» انحراف التدين لب أزمة البشرية.. عاشوراء نموذجا
» بـ"خلخال وشورت".. أحمد فهمي يثير الجدل
» دفن جثمان «موجابي» بعد 30 يومًا.. لهذا السبب
» تنتقمان من زوجهما.. لهذا السبب
» صادم.. ربط طفلين بالصندوق الخلفي لشاحنة
» بفستان جريء..رقصة فنانة شهيرة تشعل إنستجرام
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام بطل غينيا
» بعد ظهورها بفستان "مثير".. متابعون لـ فنانة شهيرة: "خسارة الحج"
» حيلة ذكية لمعرفة من حظرك على "واتساب"
» قناة مفتوحة تذيع الأهلى وبطل غينيا الاستوائية
» السيسي يكرم أبطال الجودو بمؤتمر الشباب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية