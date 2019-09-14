«صلاح» يسجل في فوز ليفربول على نيوكاسل بثلاثية

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المصريون

ليفربول

نيوكاسل

حقق فريق ليفربول فوزًا غاليًا على نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة "البريميرليج".

بادر نيوكاسل يونايتد بالتسجيل عن طريق ويليامز فى الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل ليفربول 3 أهداف متتالية عن طريق ساديو مانى "هدفين" فى الدقيقتين 28 و40 ومحمد صلاح "هدف" فى الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط في المركز الـ 14.

وشهدت المباراة خروج أوريجي مهاجم ليفربول مصاباً في الدقيقة 37 ليشارك البرازيلي فيرمينو بدلاً منه.

ونجح ليفربول في الحفظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب "أنفيلد" أمام نيوكاسل يونايتد بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" في أخر 24 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، مسجلاً في جميع تلك المباريات.

كما نجح ليفربول في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد" للمباراة الـ 43 على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث كانت هزيمته الأخيرة أمام كريستال بالاس في أبريل 2017.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز فى 33 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات فقط، يذكر أن تشيلسي خاض أطول سلسلة فى تاريخ البطولة بالحفاظ على سجله الخالى من الهزائم على ملعب "ستامفورد بريدج" على مدار 86 مباراة متتالية.


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