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القبض على لاعب مغربي في إسبانيا بتهمة السرقة

الرياضة

الشرطة الاسبانية
الشرطة الاسبانية

أمير سعد

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الشرطة

اسبانيا

المصريون

المغرب،

ألقت الشرطة الإسبانية القبص على بطلا مغربيا في سباق الماراثون، بعد تورطه في سرقة العديد من الأجهزة الإلكترونية في مركز «السالير» للتسوق في فالنسيا شرق إسبانيا.

وألقي القبض على الرياضي المغربي، الذي سبق اعتقاله  في 17 مناسبة خلال أشهر قليلة، من قبل اثنين من حراس الأمن بعد فترة وجيزة من سرقته اثنين من أجهزة إزالة الشعر بالليزر وآلة لصنع القهوة.

وقالت مصادر مطلعة، إن المعني بالأمر حاول الفرار مع حقيبة الظهر حيث كان يحمل فيها الأجهزة، لكن الحراس تمكنوا من اعتراضه وتسليمه للشرطة.

ونظرًا لأن قيمة أجهزة إزالة الشعر وآلة صنع القهوة تجاوزت 400 أورو ، فقد أبلغ جهاز الأمن في المركز التجاري الشرطة الوطنية من أجل توقيفه بتهمة السرقة.

وأشارت المصادر ذاتها أن الرياضي المغربي لديه عدة قضايا أمام المحاكم، بعد أن جرى اعتقاله من قبل الشرطة في 17 مناسبة على الأقل ، بسبب جرائم السرقة والسرقة بالعنف والاحتيال والمقاومة وانتهاك قانون الأجانب.


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