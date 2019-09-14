  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أرشيف

مقترح برلمانى بتحويل الإصدارات الصحفية اليومية لأسبوعية

كلوب وصلاح

«كلوب» يكشف سبب انتفاضة «صلاح» أمام نيوكاسل

الرئيس السيسي

الرئيس: مصر الأولى في التعليم قريبًا

أرشيف

بعد استهداف "أرامكو".. هجوم عربي دولي على "الحوثيين"

البشير

المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

الاهلى ومومن زكريا

الأهلي يكشف مفاجأة بخصوص مؤمن زكريا

أردوغان وبن سلمان

تصعيد قادم بين السعودية وتركيا.. تعرف على السبب

حمد بن جاسم

قطر: علينا أخذ خطوة للخلف.. الحوار مهم لإنهاء الأزمة

النائب العام السعودي

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

الأهلي يكشف مفاجأة بخصوص مؤمن زكريا

الرياضة

الاهلى ومومن زكريا
الاهلى ومومن زكريا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مارتن يوم يوجه رسالة مفاجئة لمؤمن زكريا بعد أزمته .. فما هي؟

#

مؤمن زكريا يكشف مفاجأة عن علاقة الأهلي بمرضه

#

نجم الأهلي يحذر: «لو العركة بدأت كله هيزعل»

#

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه

المصريون

الاهلى

مومن زكريا

أكد جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج.

كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه احد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الاهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا ، وسيظل مؤمن وكل ابناء الاهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم .

جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية.

وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصيرًا من النادي الاهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» االرئيس: أي ضرر لمصر يعني ضياع المنطقة
» فيديو.. مسدس في فم طفل يشعل ضجة واسعة بين السعوديين
» السيسي عن أزمة سد النهضة : « العفي مفيش حد يقدر يأكل لقمته »
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وكانو سبورت
» حملت من والدها.. تفاصيل اغتصاب أب لابنته في نهار رمضان
» زيسكو الزامبي يخطف تعادلًا قاتلًا من يانج أفريكانز
» مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام جينراسيون السنغالي
» واشنطن تفاجئ إيران بأدلة تثبت بيعها للنفط في سوريا
» القبض على لاعب مغربي في إسبانيا بتهمة السرقة
» يوفنتوس يسقط في «فخ» التعادل السلبي أمام فيورنتينا
» أبطال إفريقيا.. صن داونز يسحق بطل سيشيل بخماسية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:37 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية