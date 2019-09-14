الرئيس: مصر الأولى في التعليم قريبًا

14 سبتمبر 2019 - 06:44 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يوجد ما يقرب من 23 مليون طالب فى التعليم المصرى، و 50 ألف مدرسة بجانب المدرسين القائمين على عملية التعليم، مشيرًا إلى أن موازنة التعليم 130 مليار جنيه.



وحول سؤال البعض حول أسباب عدم جعل التعليم بأكملة عملي، أجاب الرئيس بأنه من الصعب حدوث ذلك، مشيرًا إلى أنه من الممكن القيام بذلك في التعليم الفني.



وأضاف:«أتمنى ما يحدث وما نقوم به يضعنا في مرتبة متقدمة ومناسبة ونستحقها، ونحن لدينا جامعات حديثه جديدة، فهناك جامعة الجلاله وزويل وغيرهما الكثير» ونسعى سعيا حثيثا نحو وضع مصر فى مكانها الصحيح تعليميا لتكون الأولى فى التعليم قريبا.





وأوضح خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن المدرسة لا تستطيع أن تقوم قادرة على البناء بمفردها بل لابد من تكاتف وترابط المجتمع من أجل بناء الشخصية المصرية، موضحا أن التعليم جزء من بناء، ولكن هناك دور آخر يقع على المسجد والكنيسة والإعلام، والأسرة.



