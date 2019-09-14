» السيسي عن أزمة سد النهضة : « العفي مفيش حد يقدر يأكل لقمته »

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه إذا حدث أمر سيئ لمصر فإن المنقطة بأكملها ستضيع، مضيفًا: «حتى ونحن في ظروف اقتصادية صعبة، أقول حتى واحنا في ظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن أي اضطراب له عوامل إيجابية وسلبية، مؤكدًأ أنه كلما استطاعت الدولة عبور هذا الاضطراب غلبت الإيجابيات السلبيات، مشيرًا إلى أن هناك تواصل مع أقائنا في السودان وإثيوبيا بشأم نلف المياه
وتابع: «بشأن موضوع المياه نحن نحتاج للتخزي ن75 مليار متر مكعب، ونحن نحاول التواصل مع الجانب الإثيوبي لتسوية المسألة»، مردفًا: «الأمر سينتج عنه ضرر في جميع الأحوال، لكن نحاول الوصول لضرر يمكن تحوله».
واستكمل: العراق كانت تحصل على 100 مليار متر مكعب، اليوم وصلت النسبة 30 مليار»، مضيفًا : «العفي مفيش حد يقدر يأكل لقمته».