» السيسي عن أزمة سد النهضة : « العفي مفيش حد يقدر يأكل لقمته »

14 سبتمبر 2019 - 07:05 م





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه إذا حدث أمر سيئ لمصر فإن المنقطة بأكملها ستضيع، مضيفًا: «حتى ونحن في ظروف اقتصادية صعبة، أقول حتى واحنا في ظروف اقتصادية صعبة.