رئيس الجمهورية: تكاتف الشعب يقضي على الشائعات

14 سبتمبر 2019 - 07:19 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتمنى إجراء انتخابات المجالس المحلية نهايو العام الجاري أو مطلع العام المقبل.



وأضاف الرئيس السيسى، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، قائلاً: ما حدث خلال الفترة الماضية تم بناء على دراسات ولجنة مشكلة من العلماء.





وأكد إنه بالقناعة والإرادة نستطيع أن نتصدى لكل ما يواجه مصر من مخاطر، متابعًا: «بتكاتف الشعب المصري ومؤسساته سوف نتصدى لما يواجه مصر من مخاطر وشائعات وأكاذيب».



ونوه بأن استخدام مواقع التواصل لعمل اضطراب في الدولة يحدث، مؤكدًا أن بعض الجهات لم تقدر على توصيل الصورة الحقيقية وهي أننا نسير نحو دولة جديدة.



