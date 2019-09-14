«ماني» عن أزمته مع «صلاح»: «عدنا كما كنا»

14 سبتمبر 2019 - 07:46 م

رد ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، على أزمته مع زميله بالفريق محمد صلاح خلال مباراة بيرنلي في الجولة الرابعة من البريميرليج والتي أقيمت قبل أسبوعين تقريبا.

وقال ماني عن أزمته مع صلاح بمباراة بيرنلي في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل والتي انتهت بفوز الأول (3-1):"مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، وفي بعض الأحيان أنا لا أمرر الكرة".

وأضاف أسد التيرانجا:"تحدث مع صلاح وتصالحنا، وعدنا أصدقاء مرة أخرى كما كنا من قبل".

ووقع محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على أهداف ليفربول الثلاثة بمباراة اليوم أمام نيوكاسل، حيث سجل ماني هدفين وصلاح هدف.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد فوزه بأول 5 مباريات في البريميرليج

جدير بالذكر أن صلاح وماني نجحا في الفوز بجائزة هداف البريميرليج بالموسم الماضي بعدما سجلا 22 هدفا.