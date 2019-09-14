» مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

14 سبتمبر 2019 - 09:06 م

أصبح أيمن أشرف، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مهدد بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري، التي ستقام يوم الجمعة المقبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف في مباراة اليوم أمام كانو سبورت "غينيا الإستوائية" في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلي "أيمن شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وسيخضع لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن الفريق".

وكان أيمن أشرف قد اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلًا له.