تراجع جديد.. جرام الذهب يفقد أربع جنيهات

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أسعار الذهب

جرام الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم السبت، بعدما فقد جرام الذهب نحو 4 جنيهات.

وكان جرام الذهب فقد أمس 8 جنيهات من قيمته، تأثرًا بتراجع أسعار المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم السبت ليسجل 681 جنيهًا مقابل 685 جنيهًا للجرام أمس.

وهبط سعر جرام الذهب من العيار 18 إلى 583 جنيهًا، وعيار 24 إلى 779 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5448 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة وسجلت ثالث هبوط


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