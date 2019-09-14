» أبطال إفريقيا.. جينيراسيون السنغالي يهزم الزمالك 1/2

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز مامي ليمولي هدفي جينراسيون فوت السنغالي، في الدقيقتين 11 و68، بينما قلص مصطفى محمد البديل بالهدف الأول في الدقيقة 74.

الشوط الأول

ودخل الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من:" محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبدالله جمعة ويوسف أوباما ومحمد عنتر خط فى الوسط، عمر السعيد، فى الهجوم".

جاءت البداية بيضاء وسقط عمر السعيد مصابا قبل أن يعود ويستكمل اللقاء وفى الدقيقة 3 جاءت أول خطورة للزمالك بعرضية من عبد الشافى كاد أن يسجلها مدافع الفريق السنغالى فى مرماه بالخطأ وانحصر اللعب بعد ذلك بين الفريقان فى وسط الملعب وفى الدقيقة 12 جاءت المباغتة من بطل السنغال بتسجيل الهدف الأول من عرضية من على حدود منطقة الجزاء استلمها ليمولاي لاعب جينيراسيون وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد أبو جبل لحظة خروجه لمواجهته.

وفى الدقيقة 20، سدد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك الركلة الحرة المباشرة المحتسبة لصالح الأبيض لتخرج أعلى من مرمى جينيراسيون وسط محاولات من الزمالك للعودة للقاء وإدراك التعادل بعد التأخر بهدف أمام الفريق السنغالى ولكن دون جدوى ليستمر تقدم جينيراسيون بالهدف الذى سجله لاعبه مبكرا وسط محاولات من جانب الفريق الأبيض لاستغلال الكرات العرضية التى شكلت خطورة على مرمى بطل السنغال ولكن دون جدوى ليخرج الأبيض متأخرا بهدف فى هذا الشوط.

الشوط الثانى

أجرى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك أولى تغييراته فى هذا الشوط بنزول المغربى خالد بوطيب بدلا من عنتر لزيادة الفاعلية الهجومية وحاول الأبيض إدراك التعادل ولكن توقفت المباراة بعد ذلك لمدة تقترب من خمس دقائق بسبب إصابة حارس الفريق السنغالى وبعد ذلك مرر بوطيب كرة رائعة لعمر السعيد فى مواجهة مع حارس الفريق السنغالى ولكن سقط الثنائى ليفشل السعيد فى استغلال الفرصة ويقوم ميتشو بعد تلك الفرصة مباشرة فى الدقيقة 60 بإشراك مصطفى محمد على حسابه استمرارا فى محاولات تنشيط الخط الأمامى.

فى الدقيقة 65، أهدر خالد بوطيب فرصة هدفا للزمالك بعد عرضية من عبد الشافي سقطت من يد حارس جينيراسيون تابعها بوطيب بتسديدة تصدى لها الحارس ثم شتتها دفاع جينيراسيون والحارس، فى الدقيقة 69 سجل بطل السنغال هدفه الثانى من خطأ ساذج من وسط الزمالك في إرجاع الكرة إلى دفاع الفريق الأبيض استغلها مهاجم بطل السنغال وانفرد بأبو جبل مسجلا الهدف الثانى لفريقه قبل أن ينجح مصطفى محمد فى تقليص الفارق للزمالك بتسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 75 برأسية عقب تلقيه عرضية من أوباما من ركلة ركنية حولها برأسه فى الشباك ثم دفع ميتشو بأحمد سيد زيزو فى آخر تغييراته بدلا من عبد الله جمعة فى الدقيقة 75 وحاول الزمالك بعد ذلك إدراك التعادل خاصة من خلال مصطفى محمد مهاجم الفريق الذى حل بديلا والذى كاد إن يسجل بالفعل هدف التعادل ولكن جاءت تسديدته فى العارضة فى الدقيقة 92 ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التى ستقام فى القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من شهر سبتمبر الجارى.