  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:38 م
بحث متقدم
روسيا

تقارير غربية تفجر مفاجأة مرعبة عن النووي الروسي

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أخطر ما قاله الرئيس السيسي عن الإرهاب والإرهابيين

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

صحيفة كويتية: طائرة مسيرة حامت فوق قصر أمير البلاد

أرشيف

هجوم الحوثيين يوقف نصف إنتاج السعودية من النفط

مشروع سد النهضة

هذه أسباب التحرك المصري المفاجئ بشأن «سد النهضة»

الذهب

تراجع جديد.. جرام الذهب يفقد أربع جنيهات

أرشيفية

أول اعتراف رسمي بزواج «دينا الشربيني» من «عمرو دياب»

مومن زكريا

لاعبو الأهلي يتضامنون مع «مؤمن زكريا» بهذه الطريقة

أرشيف

الأمطار تضرب مدن البحيرة بشكل مفاجئ

كلوب وصلاح

«كلوب» يكشف سبب انتفاضة «صلاح» أمام نيوكاسل

إصابة 7 فلسطينيين بينهم طفلة خلال مواجهات شرقي القدس

عرب وعالم

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص شرقي غزة

#

إصابة 70 فلسطينيًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

#

ارتفاع مصابي التظاهرات في فلسطين لـ79 شخصًا

#

إصابة 39 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي غزة

أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفلة بعمر 6 سنوات، السبت، بجروح، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إن "طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية".
وأوضحت بأنها تعاملت مع إصابة لطفلة بعمر 6 سنوات، أُصيبت بالرأس بقنبلة غاز مباشرة، حيث تم نقلها للمستشفى.
أما الإصابات الأخرى فقد كانت بالاختناق لأفراد عائلة كانوا بداخل مركبة، وقد تمّ تقديم الإسعاف الأولي لهم، حسب الجمعية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السيسي»: هذا ما فعلته «غلطة 2011» بالمصريين
» نجاة رئيس وزراء الصومال من هجومين
» للأسبوع الـ44.. "السترات الصفراء" تتظاهر في شوارع فرنسا
» هذا ما دار بين ولي العهد وترامب خلال اتصال هاتفي
» المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة
» غزة.. فصيل مسلح يعلن إسقاط "طائرة تجسس" إسرائيلية
» مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق العلمين
» أبطال إفريقيا.. جينيراسيون السنغالي يهزم الزمالك 1/2
» إصابة مجند بطلق ناري في كمين أمني بقنا
» مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك
» االرئيس: أي ضرر لمصر يعني ضياع المنطقة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية