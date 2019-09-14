إصابة 7 فلسطينيين بينهم طفلة خلال مواجهات شرقي القدس

14 سبتمبر 2019 - 10:20 م

أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفلة بعمر 6 سنوات، السبت، بجروح، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إن "طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية".

وأوضحت بأنها تعاملت مع إصابة لطفلة بعمر 6 سنوات، أُصيبت بالرأس بقنبلة غاز مباشرة، حيث تم نقلها للمستشفى.