واشنطن تكلف قائدا جديدا للتحالف الدولي في العراق وسوريا

أعلن التحالف الدولي، السبت، تكليف قائد أمريكي جديد لعملية العزم الصلب في العراق وسوريا بعد انتهاء مهام "بول ?كاميرا".



وذكر التحالف، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "الفر?ق في الج?ش ا?مر?كي بات وا?ت قائد الف?لق المدرع الثالث تولى ق?ادة قوة المھام المشتركة - عمل?ة العزم الصلب من الفر?ق في الج?ش ا?مر?كي بول ?كام?را".

وذكر التحالف، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "الفر?ق في الج?ش ا?مر?كي بات وا?ت قائد الف?لق المدرع الثالث تولى ق?ادة قوة المھام المشتركة - عمل?ة العزم الصلب من الفر?ق في الج?ش ا?مر?كي بول ?كام?را".