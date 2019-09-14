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للأسبوع الـ44.. "السترات الصفراء" تتظاهر في شوارع فرنسا

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السترات الصفراء
السترات الصفراء

المصريون ووكالات

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تظاهر المئات من حركة "السترات الصفراء"، السبت، في عدد من المدن الفرنسية؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتعد مظاهرة السبت، مظاهرة الأسبوع الـ 44 لمحتجي السترات الصفراء.
ففي العاصمة باريس، شهدت العديد من شوارع المدينة احتجاجات ضد ماكرون، فيما تظاهرت مجموعة أخرى بمطار "أورلي"، حسب الإعلام المحلي.
وفي مدينة نانت، وقعت مشادات بين المحتجين ورجال الشرطة، بعد أن أقدم المتظاهرون على تحطيم واجهات عدد من المحالات التجارية.
واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وأوقفت 42 منهم، فيما أصيب 4 رجال من الشرطة في عملية تفريق المتظاهرين.
إلى جانب توقيف الشرطة 4 أشخاص في مدينة ليون، ضمن مسلسل الاحتجاجات التي طالت مدن تولوز ومارسيليا وبوردو.
ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ومنذ بدء الاحتجاجات، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 4 آلاف و245 آخرون بينهم 1797 شرطيا، فيما أوقفت الشرطة 12 ألف و107 محتجين. 

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