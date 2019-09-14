صحيفة كويتية: طائرة مسيرة حامت فوق قصر أمير البلاد

14 سبتمبر 2019 - 11:24 م

قالت صحيفة كويتية، مساء السبت، إن طائرة مسيرة اخترقت أجواء البلاد فجرا، وحلقت فوق قصر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقالت صحيفة "الراي" (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني إن الطائرة المسيرة اخترقت أجواء الكويت فجر السبت وعندما وصلت إلى محيط دار سلوى (قصر الأمير) هبطت إلى ارتفاع 250 متراً.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر معنية (لم تذكرها) أن "الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشغلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت".

أوضحت أن الطائرة "قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع (جنوب العاصمة)، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت".

وحتى الساعة 21: 00 تغ لم تؤكد السلطات الكويتية أو تنفي صحة الواقعة، ولم تصدر بيانا رسميا يكشف ملابساتها.