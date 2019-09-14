خبير أمني: هذا الأمر الخطير أداة من أدوات حروب الجيل الرابع

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أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإرهاب أداة من أدوات حروب الجيل الرابع وشكل من أشكال الحروب غير التقليدية، حيث إن الحروب التقليدية متمثلة في الحروب بين الجيوش وبعضها البعض، بينما الحروب غير التقليدية تُعد حرب عصابات.
وأضاف «الحلبي»، خلال حواره في التغطية المباشرة لـ «TeN»، عن المؤتمر الوطني للشباب، أن القوات المسلحة المصرية بارعة في الحروب التقليدية وغير التقليدية أيضًا، حيث إن الجيش المصري انتصر في حرب أكتوبر 1973 وهي حرب تقليدية كونها بين جيشين، كما أن الجيش حقق انتصارات عديدة على العناصر الإرهابية في سيناء.
وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط كثيرة وموجودة بكثرة بل عابرة للحدود، كما أن بعض دول العالم ومنها دول كبرى تأتي إلى مصر للمشاركة في مناورات عسكرية مع الجيش المصري لمواجهة الحروب غير التقليدية، ونقل الخبرات بينهما، مثل أمريكا وروسيا وبعض الدول الأفريقية أيضا.
وتابع: «الجيش المصري أكبر جيش بيعمل تدريبات مشتركة سنويًا، فنقل الخبرة شيء جيد للغاية».

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