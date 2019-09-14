أخطر ما قاله الرئيس السيسي عن الإرهاب والإرهابيين

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثبات الدولة المصرية وتماسكها هو السبيل الحقيقي لمواجهة أي تحدٍ محتمل، مؤكدًا أنه لا توجد دولة بمنأى عن التحديات أو الصراعات، فليس هناك استقرار بالمطلق.
وأشار «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إلى أن الإرهاب قضية خطيرة، حيث يعتبر وسيلة غير مكلفة للسيطرة على الدول، ولا توجد مسؤولية قانونية على الدول التي ترعاه، ويُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، معقبًا: «ممكن يضغطوا على دولة زي مصر بنشاط أو اتنين إرهابيين».
وأكد على ضرورة وجود مناعة داخلية لمواجهة الإرهاب، مضيفا: «الإرهابيين عايشين وسطينا، وبيلبسوا زينا، وشغلهم بيعتمد على التستر»، منوها بأن المصريين يجب أن يكونوا يدًا واحدة، مؤكدًا أن مصر تدافع عن نفسها بجيشها وشعبها.

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