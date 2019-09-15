صاحب "فلاشة الفيديوهات" بمؤتمر الشباب يكشف كواليس الواقعة

15 سبتمبر 2019 - 12:00 ص

علق المخرج تامر الخشاب، عن عرضه فيديوهات مفبركة على أنها حقيقية خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، قائلًا: "ما قامت به كان مخاطرة، لأني تحدثت على أن هذه الفيديوهات حقيقية في البداية للفت الانتباه، وما حدث لم يكن تمثيلية، ولم يكن هناك اتفاق مسبق".



وتابع "الخشاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة " المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أنه أراد إرسال رسالة بأن الجميع قد ينخدع بهذه الفيديوهات المفبركة، حتى أساتذة الإعلام قد تنخدع بهذه الفيديوهات.



وأضاف: "كل الناس اتخضت في البداية، لكن البعض أشاد بما قام به، لأنه أدى لفهم المواطنين كيفية صنع الشائعات بمصر من خلال نشر الفيديوهات المفبركة".



وكشف المخرج التلفزيوني تامر الخشاب بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفيديوهات التي قام بعرضها خلال المؤتمر، التي تضمنت عيوب في المدن الجديدة وكسر في الممر الزجاجي لكوبري تحيا مصر، بأنها مفبركة، وأنه من صنع هذه الفيديوهات باستخدام تقنيات معينة، موضحا أن أهل الشر يستخدمون هذه التقنيات لنشر الشائعات في مصر.

