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أحمد موسى يفحر مفاجأة عن صفحة الجزيرة على الفيسبوك

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة الصفحات المعادية لمصر، عبر «فيسبوك»، ومنها صفحة قناة الجزيرة التي يديرها 25 شخصًا منهم 3 إسرئيليين.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «25 شخصا يديرون صفحة الجزيرة، منهم 16 قطريا، و3 من إسرائيل، و3 من تركيا، و2 من لبنان، وواحد من كندا»، متابعا: «هذه الصفحة معادية لكل مؤسسات الدولة المصرية، والقوات المسلحة».
وأوضح موسى أن 31 شخصا آخرين يديرون صفحة «الجزيرة مباشر مصر»، وصفحة تابعة لإعلام الإخوان يديرها 3 أشخاص من تركيا، فيما يدير 28 شخصا صفحة قناة «مكملين»، التابعة لجماعة الإخوان، منهم 2 من مصر، مطالبا الأمن بالقبض على هؤلاء الخونة الذين يساعدون في إدارة تلك الصفحات.
وأكد موسى أن الإعلام يجب ألا يكون محايدا على حساب الدولة والجيش المصري، مشيرا إلى أن قناة «العربي» التابعة للقطري عزمي بشارة، تدعم الإخوان، وكان الرئيس السيسي أول من حذر منها، حينما كان مشيرًا بالقوات المسلحة.



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