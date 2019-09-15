» تعليق ناري لمدرب الزمالك عقب الهزيمة الإفريقية

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الرياضة

ميتشو
ميتشو

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قال الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن فريق جينيراسيون فوت السنغالي فريق قوي ولديه مدير فني جيد وكان يمتلك اليوم عاملي الأرض والجمهور أمام الزمالك، موضحًا أنه من غير المقبول طبعًا أن يخسر الزمالك حيث كان الفريق يلعب على المكسب.
وأوضح ميتشو أن لاعبي الزمالك أدوا ما عليهم ولكن الأخطاء الساذجة كانت السبب فى الهدفين، وسوف نعالج الأخطاء فى لقاء العودة ، ولا بديل عن الفوز فى القاهرة.
وعن سبب عدم مشاركة المغربي أشرف بن شرقي، قال ميتشو إن ذلك بسبب إصابته بمغص معوي صباح اليوم، بينما محمد عنتر شارك بدلًا عنه، وقدم أفضل ما عنده، وتغييره كان لسبب تكتيكي، وكذلك نزول المغربي خالد بوطيب ومصطفي محمد للسبب ذاته، بينما عبد الله جمعه قدم أداء جيدا في الجبهة اليمنى.
واختتم ميتشو تصريحاتة قائلاً، "الزمالك فريق بطولة، ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب وأثق فيهم تماما".
 

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