  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:07 ص
بحث متقدم
الوكرة القطري يطلب التعاقد مع مؤمن زكريا

زكي: اتصلت بمؤمن زكريا اليوم وذُهلت مما سمعته

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار مجددًا على المقاول الهارب.. هذا ما قاله

تامر الخشاب

صاحب "فلاشة الفيديوهات" بمؤتمر الشباب يكشف كواليس الواقعة

روسيا

تقارير غربية تفجر مفاجأة مرعبة عن النووي الروسي

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أخطر ما قاله الرئيس السيسي عن الإرهاب والإرهابيين

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

صحيفة كويتية: طائرة مسيرة حامت فوق قصر أمير البلاد

أرشيف

هجوم الحوثيين يوقف نصف إنتاج السعودية من النفط

مشروع سد النهضة

هذه أسباب التحرك المصري المفاجئ بشأن «سد النهضة»

الذهب

تراجع جديد.. جرام الذهب يفقد أربع جنيهات

أرشيفية

أول اعتراف رسمي بزواج «دينا الشربيني» من «عمرو دياب»

زكي: اتصلت بمؤمن زكريا اليوم وذُهلت مما سمعته

الرياضة

الوكرة القطري يطلب التعاقد مع مؤمن زكريا
الوكرة القطري يطلب التعاقد مع مؤمن زكريا

أحمد عادل شعبان

مؤمن زكريا

أشاد الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - بقيام لاعبي الأهلي بالاحتفال بنفس طريقة مؤمن زكريا بعد الأهداف التي أحرزوها في مباراة كانو سبورت.

وقال "زكي" في برنامجه: "لاعبو الأهلي احتفلوا على طريقة مؤمن .. وبعض الجماهير قالت إنها ستتوجه لمنزله .. بعض اللاعبين كتبوا رسائل دعم له".

وأضاف: "اتصلت به بعد كل هذه الأحداث ولن تصدقوني إذا قلت لكم إنني لاحظت أن طريقة نطق مؤمن زكريا للحروف تحسنت بشكل ملحوظ بعد هذا الدعم الذي تلقاه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لمدرب الزمالك عقب الهزيمة الإفريقية
» أحمد موسى يفحر مفاجأة عن صفحة الجزيرة على الفيسبوك
» ترامب: أمريكا تضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل
» أول رد سعودي على استهداف معملي "أرامكو" تأثيره
» برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني
» «السيسي»: هذا ما فعلته «غلطة 2011» بالمصريين
» نجاة رئيس وزراء الصومال من هجومين
» الأمطار تضرب مدن البحيرة بشكل مفاجئ
» للأسبوع الـ44.. "السترات الصفراء" تتظاهر في شوارع فرنسا
» هذا ما دار بين ولي العهد وترامب خلال اتصال هاتفي
» المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية