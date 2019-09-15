ماني يرد على أزمته مع "صلاح": اختاروا ألفاظكم

أحمد عادل شعبان
رد ساديو ماني - نجم ليفربول الإنجليزي - على أزمته مع زميله المصري محمد صلاح خلال مباراة "بيرنلي" قبل أيام.
وقال "ماني" في لقاء مع قناة "ليفربول" عقب مباراة "نيوكاسل" : "تحدثت مع صلاح بعد مباراة بيرنلي والعلاقة حاليا على أفضل ما يرام".
وأضاف: "أنتم تتحدثون عن مشاجرة حدثت بيني وبين صلاح .. فلتتحدثوا بطريقة أفضل .. اختاروا ألفاظكم حين تتحدثون عن هذا الأمر ".
وتابع: "هذه الأمور تحدث في كرة القدم .. أحيانا تحتاج التحدث مع صديقك وجها لوجه وهذا ما حدث .. أنا وصلاح صديقان حميمان والعلاقة بيننا الآن على أفضل ما يرام ".
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