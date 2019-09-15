ماني يرد على أزمته مع "صلاح": اختاروا ألفاظكم

15 سبتمبر 2019 - 06:48 ص

رد ساديو ماني - نجم ليفربول الإنجليزي - على أزمته مع زميله المصري محمد صلاح خلال مباراة "بيرنلي" قبل أيام.



وقال "ماني" في لقاء مع قناة "ليفربول" عقب مباراة "نيوكاسل" : "تحدثت مع صلاح بعد مباراة بيرنلي والعلاقة حاليا على أفضل ما يرام".



وأضاف: "أنتم تتحدثون عن مشاجرة حدثت بيني وبين صلاح .. فلتتحدثوا بطريقة أفضل .. اختاروا ألفاظكم حين تتحدثون عن هذا الأمر ".



وتابع: "هذه الأمور تحدث في كرة القدم .. أحيانا تحتاج التحدث مع صديقك وجها لوجه وهذا ما حدث .. أنا وصلاح صديقان حميمان والعلاقة بيننا الآن على أفضل ما يرام ".



