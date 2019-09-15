» فنانة شهيرة بعد حبس زوجها: مصر مليانة رجالة

15 سبتمبر 2019 - 06:53 ص

احتفت الفنانة سارة نخلة بصدور حكم ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود بتهمة خيانة الأمانة.



وقالت "سارة" في تغريدة عبر حسابها بـ"انستجرام" : ""اليوم يوم مميز بالنسبالي، كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام والكمال بالصبر والاتكال على ربنا، والحمدلله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل استاذي وسندي المستشار عاصم قنديل المحترم، حقي هايرجعلي وبحكم محكمة الحمد لله ".

وأضافت نخلة: "اليوم المحكمة حكمتلي الحمدلله، وكسبت القضية بالرغم من أنه جايب ناس تشهد زور، وهم ولا شافوا ولا سمعوا حاجة، بس ربنا شايف وعارف واظهر الحق، وفلوسي هاترجعلي بالقانون وبحكم محكمة".

وأردفت: "أنا استحملت كتير كتير، وناس كتير شاهدة وطول الوقت بقول مش عايزة محاكم ومش عايزة الموضوع يكبر، ولكن الطرف التاني هو المسؤول عن كل دا، و الراجل هو المسؤول في الآخر، وعود كاذبة وتأجيل ومماطلة، النهايات أخلاق، وأنا اتمرمطت وغلبت سنة كاملة على ذمة راجل لا عايز يطلقني ولا عايز يرحمني، وكل شوية يعملي قضية جديدة هو ومامته".

وتابعت: "ناس كتير تدخلت وأنا كبرت للناس كلها وسايرت كتير، وناس كتير عارفين سارة صبرت قد ايه سنة كاملة رايحة جاية وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بقول الكلمتين دول عشان محدش يحاول يقولي يا سارة ليه كدا، ويا سارة خلينا نحل الموضوع بشكل ودي، أنا غلبت يا جماعة، سنة كاملة ولا يصح إلا الصحيح في الآخر، ما تتكسفيش تطالبي بحقك عشان اللي كلوا حقك عمرهم ما اتكسفو وهم بيبلعوه".

واختتمت حديثها:" البلد دي فيها قانون وفيها رجالة تهد جبال ولا يرضوا أن ست تتظلم رجالة بصحيح وقفوا معايا في أزمتي، شكرا للقضاء المصري العادل النزيه الشريف، وشكرا لرب العالمين، وشكرا لأهلي اللي استحملوني واستحملوا وجع الدماغ".