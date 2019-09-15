  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:35 ص
بحث متقدم
أرشيفية

مقتل "ميدو" على يد ابن عمه لسبب صادم بالجيزة

الكويت تنقذ مصر من ورطة "أرامكو"

"بن سلمان" يكشف مفاجأة عن هجوم "أرامكو"

صلاح وماني

ماني يرد على أزمته مع "صلاح": اختاروا ألفاظكم

محمد علي

استشارية نفسية تكشف مفاجأة مدوية عن محمد علي

الوكرة القطري يطلب التعاقد مع مؤمن زكريا

زكي: اتصلت بمؤمن زكريا اليوم وذُهلت مما سمعته

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار مجددًا على المقاول الهارب.. هذا ما قاله

تامر الخشاب

صاحب "فلاشة الفيديوهات" بمؤتمر الشباب يكشف كواليس الواقعة

روسيا

تقارير غربية تفجر مفاجأة مرعبة عن النووي الروسي

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أخطر ما قاله الرئيس السيسي عن الإرهاب والإرهابيين

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

صحيفة كويتية: طائرة مسيرة حامت فوق قصر أمير البلاد

فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: القرار مكانش سهل علينا

الصفحة الأخيرة

نادين نجيم
نادين نجيم

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رد صادم من فنانة شهيرة بعد عرض زواج كـ"زوجة ثانية"

#

صادم.. فنانة شهيرة تغازل طبيبًا من داخل العيادة

#

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن.. والسبب صادم

#

فنانة شهيرة تعلن طلاقها في رسالة مؤثرة لأولادها

هادي الأسمر

كشفت الفنانة نادين نجيم حقيقة انفصالها عن زوجها هادي الأسمر بعد انتشار أنباء تفيد هذا الأمر.

وقالت "نجيم" في تدوينة عبر حسابها بـ"تويتر" : "القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا، ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".

وكانت "نادين" تزوجت من هادي الأسمر عام 2012 وأنجبا طفلين ، قبل أن ينفصلا منذ أشهر في محاولة لتمهيد الأمر لطفليهما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة كلاب "خالد الصاوي" تثير الجدل بين جمهوره
» مرتضى يبرر الخسارة: على الأقل لم نخسر بالخمسة
» في ذكرى ميلاده .. الكشف عن سر غريب حول إسماعيل ياسين
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: القرار مكانش سهل علينا
» فنانة شهيرة بعد حبس زوجها: مصر مليانة رجالة
» الحكم بسجن فنان شهير بسبب خيانته الأمانة ضد زوجته الفنانة
» تعليق ناري لمدرب الزمالك عقب الهزيمة الإفريقية
» أحمد موسى يفحر مفاجأة عن صفحة الجزيرة على الفيسبوك
» ترامب: أمريكا تضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل
» أول رد سعودي على استهداف معملي "أرامكو" تأثيره
» برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية