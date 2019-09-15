"بن سلمان" يكشف مفاجأة عن هجوم "أرامكو"

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن العمل الإرهابي الذي استهدف معملي بقيق وخريص، أدى إلى توقف عمليات الإنتاج مؤقتا بهما.

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن العمل الإرهابي الذي استهدف معملي بقيق وخريص، أدى إلى توقف عمليات الإنتاج مؤقتا بهما.

وأوضح بن سلمان أن هذه الانفجارات قد أدت أيضًا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي (50%).

وأوضح بن سلمان أن هذه الانفجارات قد أدت أيضًا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي (50%).