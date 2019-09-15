مقتل "ميدو" على يد ابن عمه لسبب صادم بالجيزة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مقتل شاب على يد ابن عمه بمنطقة الوراق شمال المحافظة، أمس الجمعة.





البداية بلاغ تلقاه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بنوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة مركز الوراق.





وجه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بانتقال قوة بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، والمقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة مدعومين بقوة من المركز.





كشفت معاينة الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، عن أن الجثة لشاب يدعى "أحمد ميدو" يبلغ من العمر 22 سنة، بها طعنة نافذة في القلب، يرتدي ملابسه كاملة.





تحريات الرائد حسان الدجوي، معاون مباحث الوراق، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه ونجل عمه صاحب الـ23 سنة، بسبب معاتبة الأخير له لاستيلائه على قطعة خشب لبناء "غية حمام" قائلا "الخشبة دي بتاعتنا أخدتها من العشة ليه؟".





مساء أمس تطور الأمر إلى مشاجرة بين المتهم ونجل عمه، استعان خلالها كل منهما بشقيقيه، وأحضر الجاني سكينا من منزله -إذ إنهم يقطنون في منزل عائلة- وسدد لـ"ميدو" طعنة نافذة في القلب، ولاذ بالفرار.





في أقل من 24 ساعة، تمكن النقيبان كريم عبد الرازق ومحمد حربي، معاونا مباحث الوراق، من ضبط المتهم وأحد أشقائه في أحد الأكمنة المُعدة لهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق.



