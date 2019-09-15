» المصرى يفتتح مشوار الكونفدرالية أمام بطل زنجبار

15 سبتمبر 2019 - 09:50 ص

يلتقى فريق المصرى البورسعيدى مع ماليندى بطل زنجبار، على إستاد عمان فى الثالثة والربع عصرًا ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويأمل الفريق البورسعيدى فى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التأهل فى مباراة العودة.

ويغيب عن الفريق البورسعيدى فى هذه المباراة المهاجم أحمد جمعة بعد شكواه من بعض الآلام بالركبة، وهى التى شخصها الجهاز الطبى على أنها خشونة بالركبة تحتاج إلى خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلى خاص يستمر لعدة أيام.