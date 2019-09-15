» سرقة مرحاض ذهبى بـ مليون دولار ببريطانيا

15 سبتمبر 2019 - 10:05 ص

تحقق الشرطة البريطانية، فى حادثة سرقة غريب بعدما تمكن لصوص خلاله من سرقة (مرحاض ذهبي) قيمته 1.25 مليون دولار أمريكي، من أحد القصور البريطانية الفخمة، وهو قصر بلينهايم.

وتمت سرقة المرحاض المصنوع من ذهب عيار 18 قيراطًا، وقد تم نصبه كجزء من مشروع فنى بهذا القصر المشهور بكونه مسقط رأس رئيس الوزراء البريطاني المشهور ونستون تشرشل، وهو حاليًا مقر سكن دوق مالبوروه.

واكتشفت السرقة بعد مجرد يومين من نصب المرحاض الذهبي في حمام بالقصر، واعتقدت الشرطة أن عصابة لصوص قد دخلت القصر، ونزعت المرحاض من مكانه، وهربت بسيارة، تاركة خلفها مشاكل تسرب مياه كثيرة بالحمام.