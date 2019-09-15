  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:54 ص
بحث متقدم
اليمنيون يهاجمون ضاحى خلفان

ضاحى خلفان يفتح النار على الإعلام الإماراتى

طائرة

طائرة مسيرة مجهولة تحوم حول قصر أمير الكويت

السيسي

الباز: كلام الرئيس في مؤتمر الشباب كان بردًا وسلامًا

زوجة السبسي

وفاة زوجة السبسي في يوم انتخابات تونس

صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة

المغامسى عن الإمام الحسين: "لعنة الله على من قتله"

مشاعل الشحي

بعد تسريب فيديو لها.. إعلامية شهيرة: "صديقتي السبب"

صلاح ومانى

أول تعليق لـ "مانى" على أزمته مع "صلاح"

الهاشم

نائبة كويتية: الوافدون سيدفعون رسومًا على الهواء الذى يتنفسونه

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: لن تقوم ثورة في 2020

الإعلامي عمرو أديب

أديب يعتذر لـ"أبو شقة" لهذا السبب

المغامسى عن الإمام الحسين: "لعنة الله على من قتله"

عرب وعالم

صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة
صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الإفتاء: ينبغي صوم الحادي عشر من محرم في هذه الحالة

#

رسالة سرية من إسرائيل على تهديدات "حزب الله"

#

هجوم أزهرى - سلفى ضد «إبراهيم عيسى» بعد تطاوله على «البخارى»

#

بينهم مصريان.. السعودية تكشف عن جنسيات جرحى مطار أبها

الإمام الحسين

المغامسي

شدد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على إمامة وشهادة الحسين وذلك في لقاء تليفزيوني على شاشة قناة "أم بي سي".

وقال المغامسي عن الحسين بن علي: "الإخوة الشيعة يسمونه الإمام الشهيد فإما كونه إماما فوالله لا ينازع في إمامته عاقل فهو إمام في كل خير إمام في التقى في العلم وفي الورع ولا نزاع على أنه الشهيد والله مات شهيدًا مقتولاً ظلمًا وبغيًا وعدوانًا".

وتابع المغامسي قائلا: "فلعنة الله على من قتله ولعنة الله على من أمر بقتله ولعنة الله على من رضا بقتله"

كما نفي المغامسي أن يكون الحسين معصومًا مبررًا ذلك بالقول: “العصمة لا تكون إلا للأنبياء فآخر المعصومين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نقول بالعصمة لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا للسبطين الجليلين”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فاشينيستا سعودية تنهار بعد حقن شفايفها.. ومتابعون: "كنت أحلى"
» سرقة مرحاض ذهبى بـ مليون دولار ببريطانيا
» المصرى يفتتح مشوار الكونفدرالية أمام بطل زنجبار
» صورة كلاب "خالد الصاوي" تثير الجدل بين جمهوره
» مرتضى يبرر الخسارة: على الأقل لم نخسر بالخمسة
» في ذكرى ميلاده .. الكشف عن سر غريب حول إسماعيل ياسين
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: القرار مكانش سهل علينا
» فنانة شهيرة بعد حبس زوجها: مصر مليانة رجالة
» الحكم بسجن فنان شهير بسبب خيانته الأمانة ضد زوجته الفنانة
» تعليق ناري لمدرب الزمالك عقب الهزيمة الإفريقية
» أحمد موسى يفحر مفاجأة عن صفحة الجزيرة على الفيسبوك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية